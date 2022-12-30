2022/12/30 | 21:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصية بالإبتعاد عن شراء ألعاب الصجم وتجنّب مزاح المفرقعات بغداد – الزمان حثت مديرية الدفاع المدني، المواطنين على الاتصال برقم السيطرة 115 في حالة حدوث طارئ خلال الاحتفال برأس السنة الجديدة.وقالت المديرية في بيان تلقته (الزمان) امس انه (لسلامة أبنائكم والحفاظ على الهدوء العام وللتقليل من الضوضاء المصاحبة لانفجارات الالعاب النارية ،فضلاً عن خطورتها […]

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