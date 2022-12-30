2022/12/30 | 21:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأمن الوطني يفصح عن خفايا سرقة نفط البصرة: أبطالها ضبّاط ومنسّق ومهرّبين الشبكة تستحصل يومياً 490 مليون دينار عبر برقيات وهمية بغداد – قصي منذر افصح جهاز الامن الوطني ،عن معلومات جديدة توصلت اليها اللجنة التحقيقية في قضية تهريب نفط محافظة البصرة ،التي ضبط خلالها شبكة تدار من قبل ضباط في شرطة الطاقة ومهربين اخرين.[…]

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