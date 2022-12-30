عبر عشرين عاما.. العراق

2022/12/30 | 21:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ ترجمة

اصدرت منظمة مراسلون بلا حدود ، اليوم الجمعة ، تقريرها السنوي، معلنة ان العشرين عاما الماضية شهدت مقتل ما يزيد عن 1700 صحفي حول العالم بسبب اعمال عنف او استهداف ارتبطت بعملهم بشكل مباشر.

المنظمة بينت خلال التقرير الذي أوردته اجينسي فرانس برس وترجمته (بغداد اليوم)، ان "الاحصائيات التي قامت بها أظهرت بان العراق وسوريا وعلى مدى العشرين عاما الماضية، كان "الأخطر" على عمل الصحفيين في العالم".

وتابعت "من بين 1700 صحفي قتلوا في العالم، هنالك 578 منهم سقطوا في العراق وسوريا فقط، أي ما يعادل ثلث النسبة العالمية بأكملها"، مؤكدة "أحلك السنوات ظلاما على الصحفيين كانت بين عامي 2012 و 2013 حيث وصلت اعداد الضحايا الى ارقام قياسية قبل ان تنخفض عام 2019، وتعاود الارتفاع مرة أخرى عام 2022".

تقرير المنظمة اكد أيضا، ان "اعداد الصحفيين الذين قتلوا في "المناطق الامنة البعيدة عن الحرب" خلال العشرين عاما الماضية، كان اعلى بكثير من عدد المقتولين في ساحات المعارك ومناطق الحروب، مشددة على وجود "استهداف" متعمد وممنهج للصحفيين في المناطق والبلدان الأعلى في قائمة الصحفيين القتلى، على حد تعبيرها".

تحرير: شمس

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