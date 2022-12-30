ناشط سياسي: جهات سياسية تسيطر على صناديق اعمار المناطق المحررة

2022/12/30 | 21:37 - المصدر: بغداد اليوم

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اعتبر الناشط السياسي محمد غصوب أن صناديق اعمار المحافظات خاضعة لتحكم جهات سياسية نافذة.

وقال غصوب في تصريحات متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، إن "جهات سياسية متنفذة تتحكم بصندوق اعمار المناطق المحررة وهذه الجهات متنفذة وقوية لذلك تستطيع أن تحمي الفاسدين".

وبين أن "في محافظة نينوى مثلا يتم تبليط الشوارع بكفاءة غير جيدة، وكلفة عالية وكثير من الشوارع تعاني تخسفات بعد شهر او شهرين من تبليطها"، مشيرًا إلى أن "هناك مشروعا حاليًا في شارع طوله لايتجاوز الـ٣ كيلومتر وبتكلفة ٤.٧ مليار دينار".

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