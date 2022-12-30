صحيفة: 4 أسباب تمنع بايدن من مغادرة العراق.. وأحفاد الاميركيين سيخدمون هناك!

2022/12/30 | 21:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ترجمة

كشفت صحيفة سي بي الامريكية اليوم الجمعة، عن وجود رغبة لدى الرئيس الأمريكي جو بايدن لانهاء تورط القوات الامريكية في الشرق الأوسط وخصوصا العراق، وسحبها بشكل كلي من المعسكرات المتبقية في العراق وسوريا، فيما استعرضت 4 أسباب تمنعه لذلك، مخاطبة الاميركيين بأن "احفادهم ربما سيخدمون في العراق".

وأوضحت الصحيفة في تقرير ترجمته (بغداد اليوم)، أن "ما يمنع إدارة بايدن من تنفيذ رغبته هو "خشيته من رد فعل الكونغرس الأمريكي والعامة خصوصا بعد الانسحاب الفوضوي من أفغانستان وعودة تنظيم طالبان للسيطرة على البلاد".

وتابعت "يخشى بايدن أيضا من فقدان ثقة ما تبقى من حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة في حال انسحابه منها وترك شركائه الاكراد عرضة لخطر الاستهداف من تركيا وايران، بالإضافة الى تصاعد خطر البلدين على باقي الدول العربية".

سي بي توقعت أن "تستمر القوات الامريكية في العراق وسوريا الى "اجل غير مسمى"، موضحة "في حال انتسب احفادكم القادمين الى القوات المسلحة بعد سنوات طويلة، فان احتمالية ارسالهم الى العراق ستكون مرتفعة جدا"، على حد تعبيرها.

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