2022/12/30 | 21:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: MvqablWnn-Q

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. صالح الصحن.. أصابع مولعة بالكتابة وقلب عاشق للسينما والتلفزيون | ميسوبوتاميا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. صالح الصحن.. أصابع مولعة بالكتابة وقلب عاشق للسينما والتلفزيون | ميسوبوتاميا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).