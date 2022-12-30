2022/12/30 | 21:55 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: a_qa9JOeIm8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مساع حكومية وبرلمانية لإشراك العمالة العراقية في المشاريع الاستثمارية | تقرير: ميثم الجناحي) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مساع حكومية وبرلمانية لإشراك العمالة العراقية في المشاريع الاستثمارية | تقرير: ميثم الجناحي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).