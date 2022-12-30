2022/12/30 | 22:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مكتب العلاقات الإعلامية في جماعة "حزب الله" اللبنانية، إلغاء الخطاب الذي كان مقررا، الجمعة، للأمين العام حسن نصرالله، وذلك لأسباب صحية.

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