2022/12/30 | 22:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، يوم الاثنين، تسجيل 14 إصابة بفيروس كورونا خلال الموقف الوبائي الأسبوعي للجائحة.وذكرت الوزارة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/أن “دوائرها سجل خلال موقفها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تسجل 14 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” في الاقليم المركز الخبري الوطني.

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