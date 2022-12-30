للمشاركة بخليجي 25..وصول المنتخب اليمني لمحافظة البصرة

2022/12/30 | 22:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وصل المنتخب اليمني الشقيق، مساء اليوم الجمعة، إلى محافظة البصرة قبيل مشاركته ببطولة خليجي 25.ويلعب المنتخب اليمني في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبنا الوطني ومنتخبي السعودية وعُمان.

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