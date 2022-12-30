2022/12/30 | 22:09 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مؤسسة الرهن العقاري والإسكان الكندية أن قوانين الحظر المفروض على مشتري المنازل الأجانب، ستدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير.بداية من عام 2023، سيتم منع الشركات التجارية الأجنبية والأفراد من شراء العقارات السكنية في كندا لمدة عامين.ويهدف الحظر، الذي أقره البرلمان في 23 يونيو، إلى معالجة تحديات القدرة على تحمل تكاليف الإسكان، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ما يجب أن تعرفه عن قانون حظر شراء المنازل للأجانب في كندا شبكة القيقب الدولية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ما يجب أن تعرفه عن قانون حظر شراء المنازل للأجانب في كندا) نشر أولاً على موقع (شبكة القيقب الدولية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ما يجب أن تعرفه عن قانون حظر شراء المنازل للأجانب في كندا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة القيقب الدولية).