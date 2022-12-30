تأجيل خطاب حسن نصر الله بسبب وعكة صحية

2022/12/30 | 22:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجل حزب الله اللبناني خطابا كان من

المقرر أن يلقيه مساء الجمعة الأمين

العام للحزب حسن نصر الله حتى موعد

لاحق، إثر وعكة صحية ألمّت به.

وجاء ذلك وفق ما أعلنته العلاقات

الإعلامية في “حزب الله” في بيان ل

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