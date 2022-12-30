2022/12/30 | 22:28 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: nooxHug9uQ8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. البصرة.. امتعاض المواطنين من عدم وجود آلية لتمليك الارضي الزراعية) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. البصرة.. امتعاض المواطنين من عدم وجود آلية لتمليك الارضي الزراعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).