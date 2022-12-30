2022/12/30 | 22:30 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالفيديو... معلمة لغات بإحدى المدارس في الموصل تشارك مع طلابها نشيد باللغة "الفرنسية") نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالفيديو... معلمة لغات بإحدى المدارس في الموصل تشارك مع طلابها نشيد باللغة "الفرنسية") نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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