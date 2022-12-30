السوداني يستجيب لمناشدة الفنان خالد جبر ويرسل قوة عسكرية لمنزله

2022/12/30 | 22:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يستجيب لمناشدة الفنان خالد جبر ويرسل قوة عسكرية لكشف ملابسات الاعتداء على منزله

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