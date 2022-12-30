قوة مشتركة من الجيش والحشد تطيح بتاجر مخدرات شرق الأنبار

2022/12/30 | 22:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم ـ الأنبار

تمكنت قوة مشتركة من اللواء الثاني بالحشد الشعبي والجيش، الجمعة، من القاء القبض على تاجر مخدرات شرق محافظة الانبار.

وذكر اعلام الحشد في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "ذلك جاء خلال عملية امنية نفذتها القوة ضمن قاطع مسؤولية قيادة عمليات شرق الانبار، حيث تمكنت من القاء القبض على المطلوب (م.ح.أ) وهو تاجر مخدرات".

تحرير: شمس

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