2022/12/30 | 22:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

وصل المنتخب اليمني الشقيق، مساء اليوم الجمعة، إلى محافظة البصرة قبيل مشاركته ببطولة خليجي 25.

ويلعب المنتخب اليمني في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبنا الوطني ومنتخبي السعودية وعُمان.

وكانت بعثة المنتخب اليمني لكرة القدم قد غادرت بقيادة المدرب ميروسلاف سكوب مطار القاهرة الدولي بعد ظهر اليوم الجمعة، متوجهة الى البصرة للمشاركة في بطولة كاس الخليج بنسختها الـ٢٥ التي ستنطلق مساء الجمعة القادم السادس من يناير بمشاركة ثماني منتخبات قسمت الى مجموعتين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنتخب اليمني يصل إلى محافظة البصرة للمشاركة بخليجي 25) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنتخب اليمني يصل إلى محافظة البصرة للمشاركة بخليجي 25) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).