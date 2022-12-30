أحداث وتطورات سياسية وميدانية شهدها العراق في 2022

2022/12/30 | 22:42 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهد العراق خلال عام 2022 أحداثا وتطورات سياسية وميدانية، حيث تصدر التيار الصدري الانتخابات التشريعية التي أجريت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بحصوله على 73 مقعدا، وسعى التيار إلى تشكيل حكومة أغلبية..

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