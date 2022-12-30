تجدد المظاهرات المنادية بـ

2022/12/30 | 22:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خرج إيرانيون، إلى الشوارع، شرق البلاد، الجمعة، منددين بالمرشد الأعلى، بينما قالت منظمة حقوقية إن ما لا يقل عن 100 محتجز يواجهون أحكاما بالإعدام.

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