رسميا.. النصر السعودي يتعاقد مع كريستيانو رونالدو لمدة موسمين

2022/12/30 | 23:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعاقد نادي النصر السعودي رسميا، اليوم

الجمعة، مع النجم البرتغالي كريستيانو

رونالدو لمدة موسمين.

وكشفت تقارير، عن آخر تطورات المفاوضات

بين إدارة نادي النصر السعودي والنجم

البرتغالي كريستيانو رونالدو، ب

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