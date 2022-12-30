وزارة الهجرة : 1546 أسرة نازحة ترغب بالاندماج في المحافظات الوسطى والجنوبية

2022/12/30 | 23:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم

الجمعة، عن تسجيل موظفي فروعها 1546 أسرة

نازحة ترغب بالاندماج في محافظات

الفرات الأوسط والجنوبية.

وذكر بيان للوزارة, أن "(879) أسرة نازحة في

محافظات الفرات الأوسط و

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