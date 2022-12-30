2022/12/30 | 23:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلقت الامانة العتبة الحسينية المقدسة

استمارة الموسم الثاني من مشروع 1000 كاتب

لمسرح الطفل لعام 2023 .





وقال محمد الحسناوي مدير المشروع في

تريح صحفي : بعد توقف دام لأربعة سنوات

نتيجة للاحتجاجات الشعب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العتبة الحسينية المقدسة تطلق الموسم الثاني من مشروع 1000 كاتب لمسرح الطفل 2023) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العتبة الحسينية المقدسة تطلق الموسم الثاني من مشروع 1000 كاتب لمسرح الطفل 2023) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).