2022/12/30 | 23:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اوعز وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، مساء الجمعة، بزيادة عدد الرحلات إلى محافظة البصرة لحضور مباريات بطولة خليجي 25.

وذكر اعلام وزارة النقل في بيان تلقته (بغداد اليوم) "استناداً الى توجيهات وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، أوعز الوكيل الفني لوزارة النقل طالب عبد الله بايش بالتعاون مع مدير عام الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية كريم كاظم حسين والتنسيق المشترك مع اللجنة المنظمة للبطولة بزيادة عدد رحلات الناقل الوطني لنقل الجماهير الرياضية من مطارات بغداد وأربيل والسليمانية إلى مطار البصرة لحضور مباريات بطولة خليجي 25".

وأضاف "بشأن القطارات فهنالك ثلاثة قطارات مخصصة لنقل الجماهير الرياضية بعد أن تم تسيير خمسة قطارات نحو مدينة البصرة يوم الأربعاء الماضي"، مضيفاً ان "الحافلات تم توزيعها في الأماكن المخصصة والمحددة لنقل الوافدين بالتعاون مع محافظ البصرة وقيادة شرطتها وأجهزتها الامنية".

يشار الى انه "تم تفعيل الحجز المسبق على القطارات للايام القادمة لانطلاق البطولة".

تحرير: شمس

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير النقل يوعز بزيادة عدد الرحلات إلى محافظة البصرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير النقل يوعز بزيادة عدد الرحلات إلى محافظة البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).