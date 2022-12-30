2022/12/30 | 23:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وجه وزير النقل رزاق محيسن السعداوي، اليوم الجمعة، بزيادة عدد الرحلات الجوية الى محافظة البصرة.وذكر بيان للوزارة تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ان” السعدواي اوعز اليوم، بزيادة عدد الرحلات إلى محافظة البصرة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير النقل يوجه بزيادة عدد الرحلات إلى محافظة البصرة المركز الخبري الوطني.

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