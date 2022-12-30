2022/12/30 | 23:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أرسل رئيس القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، قوة أمنية، الى منزل الرسام العراقي خالد جبر لكشف ملابسات الاعتداء على منزله.وقال مصدر في مكتب السوداني لـ / […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد مناشدته الحكومة..



السوداني يستجيب لـ “مؤسس” المرسم الصغير المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد مناشدته الحكومة.. السوداني يستجيب لـ “مؤسس” المرسم الصغير) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد مناشدته الحكومة.. السوداني يستجيب لـ “مؤسس” المرسم الصغير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).