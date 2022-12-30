سقوط إمبراطورية بانكمان فريد

2022/12/30 | 23:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال سنوات قليلة صعد نجم سام بانكمان فريد.تصدرت صوره أغلفة مجلات الاقتصاد والأعمال، وفجأة تحولت إمبراطوريته الاقتصادية إلى حطام.

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