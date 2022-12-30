دولة القانون تتهم واشنطن بخلق ازمة اقتصادية لعرقلة الحكومة

2022/12/30 | 23:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصفت كتلة دولة القانون النيابية ارتفاع سعر صرف الدولار بـ”الازمة المفتعلة” مؤكدة ان قرار الخزانة الامريكية يحمل جنبة سياسية ضد حكومة السوداني.

وقال المتحدث باسم الكتلة النائب بهاء النوري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان’’اجراءات الخزانة الامريكية الاخيرة بتقييد حركة الحوالات الخارجية مع العراق في هذا التوقيت يحمل اشارات وجنبات سياسية موجهة ضد حكومة السوداني الفتية التي لم يتجاوز عمرها الثلاثة اشهر‘‘، مبينا ان ’’الغاية منها التأثير سلبا على الشارع العراقي واداء الحكومة امام الشعب عبر الملف الاقتصادي، وذلك من خلال خلق الازمات والمشاكل لعرقلة تطبيق البرنامج الحكومي من خلال تقليل ضخ العملة الى السوق المحلية بواقع 70 مليون دولار، بعدما كانت لا تقل عن 200 مليون دولار يوميا‘‘.

واضاف ان ’’تخفيض نسبة بيع العملة من البنك المركزي العراقي بواقع الثلثين عن الاحتياج الطبيعي، يمثل اشارات لازمة اقتصادية سواء على المستويين الحكومي والقطاع الخاص تمس حياة وقوت المواطن‘‘، مشيرا الى ان ’’الحكومة اتخذت خطوات سريعة استطاعت خلالها السيطرة على ارتفاع الاسعار في السوق وانهاء حالة الارتباك الا انها وقتية وتتطلب حلولا جذرية اخرى‘‘.

ودعا النوري ’’وزارة الخارجية ولجنة العلاقات الخارجية النيابية وصناع القرار بالحكومة الى ايجاد تفاهمات حقيقية مع الجانب الامريكي لانهاء اي اجراء احادي الجانب يضر بمصلحة العراق، خاصة باحترام السيادة والتوازن في العلاقات بين الطرفين وفقا للمصالح المشتركة‘‘.

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