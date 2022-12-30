القبض على متهم أثناء محاولته إدخال اجانب الى العاصمة بطريقة غير شرعية

2022/12/30 | 23:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

القت مفارز وزارة الداخلية، الجمعة، القبض على متهم أثناء محاولته إدخال شخصين يحملان جنسية أجنبية الى بغداد بطريقة غير شرعية.

وقالت الوزارة في بيان “تمكنت مفارز سيطرة الشهيد المقدم علي عيدي التابعة الى قيادة شرطة بغداد الرصافة، من إلقاء القبض على شخص يستقل عجلة أثناء محاولته إدخال شخصين يحملان الجنسية الأجنبية بطريقة غير شرعية الى داخل العاصمة بغداد”.

واضاف البيان “جاءت عملية إلقاء القبض خلال إجراء ممارسة أمنية، حيث تم الاشتباه بالعجلة ولدى تفتيشها عثر بداخلها على الشخصين مختبئين داخل صندوق السيارة، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحقهم “.

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