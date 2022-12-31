شاهد لحظة احتجاز نجم الإنترنت المثير للجدل أندرو تيت وشقيقه في رومانيا

2022/12/30 | 23:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتجزت السلطات الرومانية، أندرو تيت نجم الإنترنت المثير للجدل، مع شقيقه في رومانيا، بحسب ما أعلن محامي الدفاع عنهما.

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