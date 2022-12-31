2022/12/31 | 00:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / كشفت النائبة عالية نصيف، اليوم الجمعة، عن وجود 700 دكان صيرفة مفتوحة للحوالات المشبوهة.وكتبت نصيف في تدوينة على منصة “تويتر” طالعتها إيرث نتيوز “معالجة دولة رئيس الوزراء أرتفاع سعر صرف الدولار الامريكي معالجة المدرك للنظام المصرفي بمعالجة سراق مزاد العملة والحوالات من خلال دكاكين الصيرفة هناك (700) دكان صيرفة مفتوحة للحوالات […]

ظهرت المقالة السوداني لكم بالمرصاد..



نصيف: هناك 700 دكان صيرفة مفتوحة للحوالات المشبوهة أولاً على ايرث نيوز.

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