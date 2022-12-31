2022/12/31 | 01:00 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: bAMPxslzFeQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المحلل السياسي كاظم جحيش الزبيدي : السيستاني دعم ثـ،ـورة تشرين والاحرار والقوى السلمية) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المحلل السياسي كاظم جحيش الزبيدي : السيستاني دعم ثـ،ـورة تشرين والاحرار والقوى السلمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).