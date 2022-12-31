"رونالدو نصراوي".. النادي السعودي يؤكد توقيع عقد مع "الدون"

2022/12/31 | 01:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد نادي النصر السعودي لكرة القدم، الجمعة، توقيع عقد مع اللاعب البرتغالي، كريستيانو رونالدو.

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