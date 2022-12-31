2022/12/31 | 01:05 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: y07wDkZnVMs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بعد نصف قرن من الحرمان.. الإيزيديون يرحبون بقرار حكومي يسمح لهم بتملك منازلهم.. في نشرة الـ 12) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بعد نصف قرن من الحرمان.. الإيزيديون يرحبون بقرار حكومي يسمح لهم بتملك منازلهم.. في نشرة الـ 12) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).