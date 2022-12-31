وزير الرياضة السعودي يعلق على انضمام كريستيانو رونالدو لنادي النصر

2022/12/31 | 01:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة السعودي، يوم الجمعة، على انضمام المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لصفوف نادي النصر، في صفقة انتقال حر تمتد حتى عام 2025.

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