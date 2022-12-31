2022/12/31 | 01:18 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وجعٌ نبا..
وجعٌ ذهَبْ لهيب عبدالخالق شاعرة عراقية مقيمة في كندا عاماً فعاماً ينطوي زَمَنُ الكرام ِ ويَنـْبريْ متطاولا ً زَمـَنُ اللئام ِ، وفي سويعاتٍ تـَنـَاثـَرُ هذهِ الأرضُ الأسيرة ُ كلّ أنواع ِ الضحايا : لاجئونَ ونازحونَ، مـُدبَّجـُونَ على المشانق ِ، أو بأرْوقـَة ِ السجون ِ، وكلَّ عام ٍ ننطوي فوقَ الأسى، فوقَ احتضار […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وجعٌ نبا.. وجعٌ ذهَبْ.. شعر : لهيب عبد الخالق) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وجعٌ ذهَبْ لهيب عبدالخالق شاعرة عراقية مقيمة في كندا عاماً فعاماً ينطوي زَمَنُ الكرام ِ ويَنـْبريْ متطاولا ً زَمـَنُ اللئام ِ، وفي سويعاتٍ تـَنـَاثـَرُ هذهِ الأرضُ الأسيرة ُ كلّ أنواع ِ الضحايا : لاجئونَ ونازحونَ، مـُدبَّجـُونَ على المشانق ِ، أو بأرْوقـَة ِ السجون ِ، وكلَّ عام ٍ ننطوي فوقَ الأسى، فوقَ احتضار […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وجعٌ نبا.. وجعٌ ذهَبْ.. شعر : لهيب عبد الخالق) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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