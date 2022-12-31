وجعٌ نبا.. وجعٌ ذهَبْ.. شعر : لهيب عبد الخالق

2022/12/31 | 01:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجعٌ نبا..وجعٌ ذهَبْ لهيب عبدالخالق شاعرة عراقية مقيمة في كندا عاماً فعاماً ينطوي زَمَنُ الكرام ِ ويَنـْبريْ متطاولا ً زَمـَنُ اللئام ِ، وفي سويعاتٍ تـَنـَاثـَرُ هذهِ الأرضُ الأسيرة ُ كلّ أنواع ِ الضحايا : لاجئونَ ونازحونَ، مـُدبَّجـُونَ على المشانق ِ، أو بأرْوقـَة ِ السجون ِ، وكلَّ عام ٍ ننطوي فوقَ الأسى، فوقَ احتضار […]

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