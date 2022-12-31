كيف جاءت ردود الفعل على ارتداء كريستيانو رونالدو قميص النصر السعودي؟

2022/12/31 | 02:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفاعل رياضيون وإعلاميون ومغردون في موقع تويتر على انضمام اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو لصفوف نادي النصر السعودي، لمدة موسمين، وحتى عام 2025.

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