2022/12/31 | 02:12 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 31 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: قال نقيب الصحفيين مؤيد اللامي، الجمعة، أن النقابة تعمل حالياً مع الجهات...

ظهرت المقالة مؤيد اللامي يكشف عن جهود لتحديد آلية توزيع الأراضي للصحافيين أولاً على المسلة.

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