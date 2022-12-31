ريال مدريد يستعيد صدارة الليجا مؤقتاً بثنائية في شباك بلد الوليد

2022/12/31 | 02:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قاد الفرنسي كريم بنزيما فريقه ريال مدريد، للانتصار بنتيجة (2-0) خلال مواجهة بلد الوليد، مساء اليوم الجمعة.وتواجه الفريقان ضمن منافسات الجولة 15 من الليجا.وسجل بنزيما هدفي ريال مدريد في المباراة في الدقائق 83 و89.وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده إلى 38 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليجا مؤقتا.بينما تجمد […]

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