مستقبل السيارات الكهربائية على المحك.. من تيسلا المترنحة الى بي أم دبليو المذهلة

2022/12/31 | 03:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيارة تيسلا في العاصمة التايلاندية بانكوك في السابع من كانون الأول/ديسمبر 2022 © ا ف ب/ارشيف ليليان سوانرومفا نيويورك (أ ف ب) – فقدت تيسلا ثلثي قيمتها في سوق الأسهم في عام 2022، تحت تأثير المخاوف بشأن الطلب على السيارات الكهربائية، والانزعاج من التقلبات المتكررة في صفقة شراء رئيسها إيلون ماسك لمنصة تويتر، ونهاية […]

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