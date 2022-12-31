هل يدفع الأكراد ثمن التقارب التركي السوري بعد اجتماع موسكو؟

2022/12/31 | 03:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقاتلون في هيئة تحرير الشام الجهادية يتقدمون نحو بلدة جندريس في منطقة عفرين شمال محافظة حلب في 12 تشرين الاول/اكتوبر 2022 © اف ب رامي السيد بيروت (أ ف ب) – إثر قطيعة استمرت منذ اندلاع النزاع في سوريا عام 2011، جمعت موسكو الأربعاء وزيري الدفاع التركي والسوري، في خطوة سبقتها مؤشرات على تقارب بين […]

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