جحيم الحياة اليومية لمليون شخص من دون أوراق رسمية في العراق

2022/12/31 | 03:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عليا عبد الرزاق المحرومة من وثائقها الرسمية في مدينة الموصل العراقية في 11 كانون الأول/ديسمبر 2022 © اف ب زيد العبيدي الموصل (العراق) (أ ف ب) – تحوّلت حياة عليا عبد الرزاق المتزوجة منذ عشر سنوات والتي تعيش في الموصل، إلى جحيم، فهي لا تملك عقد زواج أو شهادات ولادة لأولادها الأربعة، على غرار […]

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