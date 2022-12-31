كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا باتجاه

2022/12/31 | 04:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت كوريا الشمالية السبت "صاروخا بالستيا غير محدد" بحسب الجيش الكوري الجنوبي في حلقة جديدة من التوتر المتصاعد بين الجارتين بعد أيام على توغل خمس مسيرات كورية شمالية في المجال الجوي لسيول.

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