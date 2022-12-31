أمريكا تعلق على دعوة بوتين رئيس الصين لزيارة موسكو

2022/12/31 | 04:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان لشبكة CNN، عن "قلق" بلاده بشأن "تحالف الصين مع روسيا، حيث تواصل موسكو غزوها الوحشي وغير القانوني لأوكرانيا".

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