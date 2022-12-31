وفاة الإعلامية الأمريكية الشهيرة باربرا والترز عن عمر يناهز 93 عاما

2022/12/31 | 06:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفيت الإعلامية الأمريكية الشهيرة باربرا والترز، يوم السبت، عن عمر يناهز 93 عاما.

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