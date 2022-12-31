"القيادة الأميركية" تعلق على تجربة كوريا الشمالية الصاروخية

2022/12/31 | 06:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت القيادة الأميركية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ السبت أن "التجربة الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية لا تشكل تهديدا مباشرا للولايات المتحدة أو لحلفائها".

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