2022/12/31 | 08:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشرطة، الجمعة، عن إلقاء القبض على المشتبه به في جريمة قتل أربعة طلاب من جامعة أيداهو بأميركا، قبل أكثر من شهر.

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