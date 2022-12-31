توقعات 2023..

2022/12/31 | 09:01 - المصدر: بغداد اليوم

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قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، في توقعاتها لعام 2023، إن دول أوروبا قد تتعرض لانقطاعات في التيار الكهربائي خلال العام المقبل.





وترى الصحيفة، أن انقطاع التيار الكهربائي قد يحدث حتى أبريل إذا كان الطقس باردا إلى حد كبير، لكن الشتاء التالي سيكون "مشكلة أكثر تعقيدا" بسبب الصعوبات في ملء مرافق تخزين الغاز، لأن توريد الغاز الروسي في عام 2023 "سيقترب من الصفر".

ومن بين توقعات الصحيفة الأخرى، سيحتفظ رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بمنصبه بحلول نهاية العام، على الرغم من أنه سيبدو وكأنه "محاصر أكثر".

وتعتقد الصحيفة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيقرر الترشح لولاية رئاسية ثانية، لكن قد يدرس بعض الديمقراطيين الآخرين إمكانية ترشحهم.

وافترضت الصحيفة كذلك، أنه سيتم في العام المقبل توجيه تهم ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

ووفقا لها، سيبقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في السلطة، على الرغم من "تراجع شعبيته".

وأشارت الصحيفة، إلى أن الصين ستكون قادرة على إعادة النمو الاقتصادي إلى قيم تزيد عن خمسة بالمائة، وعلى الأغلب لن تهاجم تايوان ولن تحاصرها في 2023.

وبحسب توقعات الصحيفة، ستستمر الاحتجاجات في إيران على الأغلب بشكل أو بآخر، وستستمر شبكة التواصل الاجتماعي" تويتر"، في العمل على الرغم من الفوضى التي سببها شراء إيلون ماسك المنصة وعلى الرغم من زيادة خسائرها.

تحرير: أ.ف

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