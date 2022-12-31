2022/12/31 | 09:06 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خسر 200 مليون دولار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على أكثر من خسر أموالاً هذا العام) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على أكثر من خسر أموالاً هذا العام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).