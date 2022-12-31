ماسك أول شخص في التاريخ يخسر 200 مليار دولار خلال عام

2022/12/31 | 09:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ خسر رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، مؤسس شركة “تسلا” لصناعة السيارات الكهربائية، نحو 59% من ثروته خلال الـ13 شهرا الأخيرة، ليصبح أول شخص في العالم يخسر 200 مليار دولار.وشهدت ثروة ماسك (51 عاما) تراجعا حادا إلى 137 مليار دولار بما في ذلك انخفاضا بنسبة 11% يوم الثلاثاء وفقا لمؤشر “بلومبرغ” للمليارديرات.وبلغت ثروته […]

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