بعد أن خسر حضانته.. طفل عمره 6 أعوام يفارق الحياة بطريقة بشعة على يد والده

2022/12/31 | 09:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في جريمة وصفت بـ"البشعة" و"القاسية"، أقدم رجل يقطن في حي المرج بمحافظة القاهرة على قتل طفله الذي لم يتجاوز السادسة من العمر، وذلك بعد أن كسبت طليقته دعوى الحضانة، وفقا لما ذكرت تقارير إعلامية.

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